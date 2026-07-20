NYT: Пентагон скрыл данные о десятках раненых военнослужащих в Иране
Перед ударом по американским целям в Иордании 17 июля, вооруженные силы Ирана нанесли как минимум три аналогичных удара. Были ранены «десятки» американских военнослужащих. Также были повреждены несколько вертолетов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких должностных лиц, беседовавших с журналистами газеты на условиях анонимности.
По словам одного из источников, правила не требуют раскрывать информацию о раненых военнослужащих, особенно если они быстро возвращаются к исполнению своих обязанностей. Кроме того, по словам еще одного американского военного, было бы странным, если бы военное министерство выпускало информацию, которая каким бы то ни было образом могла помочь противнику в более точном наведении своих ракет и беспилотников при атаках на Иорданию, где дислоцированы тысячи американских военнослужащих.
При ударах Ирана по американским войскам в Иордании 18 июля, погибли двое американских военнослужащих. Еще четверо пострадали, им оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим.
Иранские вооруженные силы скорректировали тактику ведения боевых действий после начала совместной военной операции США и Израиля, сфокусировавшись на уязвимых элементах обороны США в регионе, таких как перехватчики и системы ПВО, предназначенные для защиты военных баз. Эта смена тактики произошла из-за признания Ираном невозможности конкурировать с США и Израилем по огневой мощи.
В период с конца февраля по начало марта 2026 года иранские атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке повредили как минимум 17 из них, включая авиабазы в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Иордании. Отмечается, что число ударов баллистическими ракетами снизилось на 90%, а запуск одноразовых беспилотников — на 83% после изменения тактики. Пентагон признает, что не обладает полной информацией обо всех ракетных позициях Исламской Республики, считая, что Иран сохраняет часть ракет в резерве для ударов по важным целям, включая американские радиолокационные станции.
Ранее, в январе 2024 года, несколько американских военных получили черепно-мозговые травмы после ракетной атаки на базу Айн-эль-Асад в Ираке, которую, предположительно, совершили поддерживаемые Ираном группировки. В это же время звучали призывы к прямому ответному удару США в сторону Ирана, поскольку около 160 объектов в Сирии и Ираке были атакованы, что привело к ранениям около 120 американских военных. Это указывает на долгосрочную напряженность и регулярные инциденты, предшествующие текущим событиям.