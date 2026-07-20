NYT: Пентагон скрыл данные о десятках раненых военнослужащих в Иране

Перед ударом по американским целям в Иордании 17 июля, вооруженные силы Ирана нанесли как минимум три аналогичных удара. Были ранены «десятки» американских военнослужащих. Также были повреждены несколько вертолетов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких должностных лиц, беседовавших с журналистами газеты на условиях анонимности.

По словам одного из источников, правила не требуют раскрывать информацию о раненых военнослужащих, особенно если они быстро возвращаются к исполнению своих обязанностей. Кроме того, по словам еще одного американского военного, было бы странным, если бы военное министерство выпускало информацию, которая каким бы то ни было образом могла помочь противнику в более точном наведении своих ракет и беспилотников при атаках на Иорданию, где дислоцированы тысячи американских военнослужащих.

При ударах Ирана по американским войскам в Иордании 18 июля, погибли двое американских военнослужащих. Еще четверо пострадали, им оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим.

Николай Зубов