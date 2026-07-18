Два американских военных погибли в Иордании при иранском обстреле
Вооруженные силы Ирана 18 июля наносили удары ракетами и беспилотниками по позициям США в Иордании. При отражении атаки погибли двое американских военных, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).
«Из уважения к семьям погибших CENTCOM не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников», — указано в сообщении пресс-службы CENTCOM.
Еще четверо пострадали, им уже оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим.
Новые данные о потерях армии США стали известны только после возобновления боевых действий в июле. По данным на 17 июля, американская армия потеряла 14 человек, еще 370 военных пострадали. Таким образом, число погибших выросло до 16 человек. Большинство погибло за первые две недели конфликта.
Иранские вооруженные силы атаковали базу США «Аль-Азрак» в Иордании беспилотниками-камикадзе в ответ на удары США по территории Ирана и нарушение условий прекращения огня. Ранее, 18 июня, Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы, однако с 8 июля вооруженное противостояние возобновилось после того, как США обвинили Иран в ударах по судам в Ормузском проливе. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандум о взаимопонимании «не существует».
США наносят удары по Ирану для «снижения возможностей атаковать коммерческие суда» и «ослабления иранского военного потенциала». Атаки американских военных продолжаются с начала июля, в течение которых Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о поражении более 300 целей в Иране в рамках трех волн ударов. Иран в ответ неоднократно атаковал американские военные объекты в странах Ближнего Востока – помимо Иордании, удары наносились по базам в Кувейте и Бахрейне.
За несколько месяцев до текущего события президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских войск в военной операции против Ирана, целью которой было «устранение непосредственных угроз» со стороны Тегерана. Трамп не исключал, что до окончания операции погибнет больше американских солдат, и обещал «сокрушительный удар по террористам». В марте 2026 года сообщалось о шести погибших американских военнослужащих, а к апрелю их число достигло 13, с 380 ранеными.