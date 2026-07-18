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Два американских военных погибли в Иордании при иранском обстреле

Вооруженные силы Ирана 18 июля наносили удары ракетами и беспилотниками по позициям США в Иордании. При отражении атаки погибли двое американских военных, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).

«Из уважения к семьям погибших CENTCOM не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников», — указано в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Еще четверо пострадали, им уже оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим.

Новые данные о потерях армии США стали известны только после возобновления боевых действий в июле. По данным на 17 июля, американская армия потеряла 14 человек, еще 370 военных пострадали. Таким образом, число погибших выросло до 16 человек. Большинство погибло за первые две недели конфликта.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранские вооруженные силы атаковали базу США «Аль-Азрак» в Иордании беспилотниками-камикадзе в ответ на удары США по территории Ирана и нарушение условий прекращения огня. Ранее, 18 июня, Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы, однако с 8 июля вооруженное противостояние возобновилось после того, как США обвинили Иран в ударах по судам в Ормузском проливе. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандум о взаимопонимании «не существует».

США наносят удары по Ирану для «снижения возможностей атаковать коммерческие суда» и «ослабления иранского военного потенциала». Атаки американских военных продолжаются с начала июля, в течение которых Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о поражении более 300 целей в Иране в рамках трех волн ударов. Иран в ответ неоднократно атаковал американские военные объекты в странах Ближнего Востока – помимо Иордании, удары наносились по базам в Кувейте и Бахрейне.

За несколько месяцев до текущего события президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских войск в военной операции против Ирана, целью которой было «устранение непосредственных угроз» со стороны Тегерана. Трамп не исключал, что до окончания операции погибнет больше американских солдат, и обещал «сокрушительный удар по террористам». В марте 2026 года сообщалось о шести погибших американских военнослужащих, а к апрелю их число достигло 13, с 380 ранеными.

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