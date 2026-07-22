Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Невинномысске выросло до пяти
При атаке БПЛА на склад в Невинномысске пострадали пять человек
Количество пострадавших при атаке беспилотников на складской комплекс в Невинномысске выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ранее было известно о двух пострадавших.
«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась»,— написал господин Владимиров в Telegram.
В городе был атакован склад Wildberries, сообщила основательница компании Татьяна Ким. Из-за удара на объекте произошел пожар, уточнял господин Владимиров. Также сегодня ночью был атакован склад компании в Краснодаре.
Атаки беспилотников в Невинномысске являются частью более широкой картины инцидентов, происходящих в различных регионах России. В этом же день, 14 января, силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Ставропольским краем. Однако в этот период силы ПВО также перехватили и уничтожили 25 беспилотников над Ростовской областью, а также пять над Брянской областью, три над Крымом и по одному над Белгородской и Курской областями. Более того, с 23:00 13 января до 7:00 14 января над всей страной было уничтожено 48 беспилотников.
В других случаях атак БПЛА также фиксировались повреждения инфраструктуры и пострадавшие. Например, в Ростовской области в результате атаки дронов был поврежден многоквартирный дом, пострадали 4 человека, включая четырехлетнего ребенка. За день до этого, 13 января, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь публиковал фотографии последствий атак беспилотников, которые были отражены в десяти городах и районах региона.
Несколькими месяцами ранее, в сентябре 2025 года, в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек в результате атак беспилотников, а число погибших в Новороссийске составило два человека. Также в мае 2025 года в Новороссийске пострадали 4 человека, включая двоих детей, при атаке беспилотников, которая повредила три многоквартирных дома. В Каменском районе Ростовской области в июне 2025 года в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии, но без пострадавших.