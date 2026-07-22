Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Невинномысске выросло до пяти

Количество пострадавших при атаке беспилотников на складской комплекс в Невинномысске выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ранее было известно о двух пострадавших.

«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась»,— написал господин Владимиров в Telegram.

В городе был атакован склад Wildberries, сообщила основательница компании Татьяна Ким. Из-за удара на объекте произошел пожар, уточнял господин Владимиров. Также сегодня ночью был атакован склад компании в Краснодаре.