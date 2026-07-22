Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на склад в Краснодаре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В разные месяцы 2024 и 2025 годов были зафиксированы многочисленные инциденты, связанные с падением обломков БПЛА и последующими возгораниями. Так, в ночь на 30 августа 2025 года Краснодарский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке, в результате чего была повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м. В тот же день сообщалось об отмене угрозы беспилотников в регионе.

Похожие инциденты происходили и на других объектах. В Северском районе в результате налета беспилотников загорался Афипский НПЗ, где были повреждены техническое оборудование и газовая труба, а также электроподстанции в Кропоткине и станице Стародеревянковской. 13 мая в поселке Волна обломки БПЛА вызвали возгорание оборудования на предприятии и ранили одного человека.