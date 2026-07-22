Склад Wildberries эвакуировали в Краснодаре
Сотрудников логистического центра Wildberries в Краснодаре эвакуировали по требованиям безопасности, сообщила пресс-служба компании. Подробностей не приводится.
В ночь на 18 июля склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Подмосковья были атакованы БПЛА. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены. Налеты дронов вывели из строя 7% логистических мощностей компании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».
Wildberries — крупный российский онлайн-ритейлер и маркетплейс, который активно развивает собственную логистическую инфраструктуру, включая строительство и эксплуатацию больших складских комплексов. В Краснодаре уже действует логистический центр Wildberries площадью 50 тыс. кв. метров, а также компания является застройщиком индустриального парка «ВБ Кубань» с планами расширения.
Эвакуация на складах Wildberries уже происходила ранее. Например, в ноябре 2023 года из-за проверок документов силовиками на складе в Электростали, вызванных контролем за миграцией, более 8 тыс. сотрудников не могли приступить к работе, что грозило миллиардными убытками. Проверки на складах Wildberries, часто связанные с миграционным законодательством, регулярно проводятся в разных регионах России. Так, в марте 2024 года после теракта в «Крокус Сити Холле» правоохранительные органы активизировали проверки компаний, использующих труд мигрантов, что привело к задержанию 38 человек на складе Wildberries в Электростали. Также ранее в течение 2024 года крупный склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом был уничтожен пожаром, что привело к дефициту логистической инфраструктуры. В 2025 году еще до этого инцидента было расторгнуто соглашение о строительстве логистического центра в Орловской области.