Склад Wildberries эвакуировали в Краснодаре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Wildberries — крупный российский онлайн-ритейлер и маркетплейс, который активно развивает собственную логистическую инфраструктуру, включая строительство и эксплуатацию больших складских комплексов. В Краснодаре уже действует логистический центр Wildberries площадью 50 тыс. кв. метров, а также компания является застройщиком индустриального парка «ВБ Кубань» с планами расширения.

Эвакуация на складах Wildberries уже происходила ранее. Например, в ноябре 2023 года из-за проверок документов силовиками на складе в Электростали, вызванных контролем за миграцией, более 8 тыс. сотрудников не могли приступить к работе, что грозило миллиардными убытками. Проверки на складах Wildberries, часто связанные с миграционным законодательством, регулярно проводятся в разных регионах России. Так, в марте 2024 года после теракта в «Крокус Сити Холле» правоохранительные органы активизировали проверки компаний, использующих труд мигрантов, что привело к задержанию 38 человек на складе Wildberries в Электростали. Также ранее в течение 2024 года крупный склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом был уничтожен пожаром, что привело к дефициту логистической инфраструктуры. В 2025 году еще до этого инцидента было расторгнуто соглашение о строительстве логистического центра в Орловской области.