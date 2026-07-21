Доходы бюджета КБР превысят 70 млрд рублей в 2026 году

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Целью корректировок называют сохранение сбалансированности консолидированного бюджета. Доходная часть бюджета выросла за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, а также федеральных средств. В расходах расширили резервный фонд правительства КБР для оперативной помощи участникам СВО и их семьям. Помимо этого, учтены целевые межбюджетные трансферты, уточнены публичные нормативные обязательства. Дополнительные ассигнования обеспечены остатками средств на начало года. Нальчику выделили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья.

Таким образом, доходы бюджета на 2026 год составят более 70 млрд руб., расходы — свыше 77 млрд руб., дефицит — около 4 млрд руб. На 2027–2028 годы показатели скорректированы с выходом на профицит в завершающем периоде.

Константин Соловьев