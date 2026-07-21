В Госдуме доработали законопроект о защите от сталкинга

Составлено ИИ-Ассистентъ

Законопроект фракции «Новые люди» о защите от навязчивого преследования, или сталкинга, ранее уже вносился в Госдуму, например, в декабре 2025 года, но был отклонен Комитетом Госдумы по безопасности из-за отсутствия отзыва правительства, а еще раньше — в октябре 2023 года — отозван на доработку. В июне 2024 года «Новые люди» уже сообщали, что намерены подготовить поправки к КоАП и УК РФ, связанные со сталкингом. В октябре 2023 года законопроект предлагал закрепить возможность судебного запрета преследователю приближаться и контактировать с жертвой в Гражданском кодексе, но думский комитет по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение, посчитав, что инициатива «предполагает необходимость длительного судебного разбирательства».

Другие фракции также работали над аналогичными инициативами. В июле 2024 года депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым также внесли законопроект, предлагавший установить за сталкинг административную ответственность. Правительство поддержало концепцию этого законопроекта, но отметило, что он «требует существенной доработки» из-за оценочности и неопределенности формулировок. В июле 2024 года депутаты из фракций «Единая Россия» и ЛДПР присоединились к «Новым людям» для работы над законопроектами о введении ответственности за навязчивое преследование. Эти межфракционные инициативы предлагают ввести как административную, так и уголовную ответственность за сталкинг, дополняя КоАП статьей 5.70 «Навязчивое преследование», а УК РФ — статьей 137.1 за повторное нарушение.

Проблема сталкинга актуальна не только для уязвимых категорий граждан, но и в целом для общества, так как навязчивое преследование вызывает у жертвы страх, тревогу и стресс, которые могут привести к серьезным психическим и физическим заболеваниям. Психологи отмечают, что сталкинг часто предшествует более серьезным преступлениям, несмотря на то, что в России правоохранительные органы часто отказывают в возбуждении уголовных дел, ссылаясь на отсутствие необходимых составов преступлений или правонарушений в законодательстве.

В других странах, таких как США, Германия, Великобритания, Польша, Норвегия, Канада, Индия, Австралия, уже существуют законы, предусматривающие наказание за сталкинг, включая штрафы, административный арест или тюремное заключение. Например, в США за сталкинг предусмотрено тюремное заключение до года или штраф до $1 тыс., а в Германии — до трех лет лишения свободы. В англосаксонской системе существует «Запретительный судебный приказ» («Restraining order»), который может запрещать сталкерам любой контакт с жертвой.