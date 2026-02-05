В Госдуму внесен законопроект о противодействии сталкингу

Депутаты Ксения Горячева и Сардана Авксентьева (обе — «Новые люди») в среду, 4 февраля, внесли в Госдуму проект закона «О противодействии навязчивому преследованию». Данное понятие в документе определяется как «систематическое умышленное слежение» или ожидание человека в «местах его повседневной жизни». Преследованием (или сталкингом) также будет считаться совершение звонков, отправка сообщений и почтовых писем, передача любого рода подарков.

Законопроект позволит судам выдавать «охранные ордеры», запрещающие приближаться к жертве сталкинга на определенное расстояние, контактировать с ней. Ордер будет действовать в течение полугода с возможностью продления. На время действия такого ордера преследователь ставится на учет в органы внутренних дел для административного надзора. Нарушение запрета будет квалифицироваться уже по ст. 315 УК (неисполнение решения суда, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы).

В пояснительной записке депутаты приводят результаты партийного проекта «Сталкингу.Нет» — через него депутаты получили 400 заявок от граждан, подвергшихся преследованию. Авторы заявок при обращении в полицию получили отказ в возбуждении уголовного дела: правоохранители ссылались на отсутствие необходимых составов в УК и КоАП, которые могли бы квалифицировать преследование как преступление или правонарушение. Запрет на приближение сейчас возможен только в рамках уголовного судопроизводства.

«Навязчивое преследование вызывает у жертвы страх, тревогу и стресс, которые могут привести к серьезным психическим и физическим заболеваниям. Часто возникают ситуации, когда навязчивое преследование является действием, предшествующим более серьезному преступлению»,— отмечают депутаты.

В декабре 2025 года Ксения Горячева и Сардана Авксентьева уже вносили аналогичную инициативу в Госдуму. В январе 2026 года комитет Госдумы по безопасности отклонил законопроект из-за отсутствия отзыва правительства.

Полина Мотызлевская