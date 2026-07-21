Госдума увеличила список правонарушений для депортации мигрантов с 22 до 45 статей

Госдума приняла правительственный закон, ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство при неповиновении полиции, участие в несанкционированных митингах и принуждение к забастовкам. Общий список статей Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ для депортации мигрантов, как пояснил думский спикер Вячеслав Володин, увеличен с 22 до 45 правонарушений.

«Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы»,— обозначил спикер желаемую формулу пребывания иностранцев в России.

Проект поправок к КоАП РФ, увеличивающий число оснований для «выдворения мигрантов», был разработан в марте 2026 года в МВД. Его суть сводится главным образом к изменению около 20 статей кодекса, по которым высылка иностранца из РФ будет безальтернативной мерой наказания (до сих пор она могла быть лишь одной из возможных наряду со штрафом). Речь идет, например, об участии в несанкционированных митингах (ст. 5.38 КоАП РФ), принуждении к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40), нарушении требований режима ЧС (ст. 20.5). В ряд статей административного кодекса вводится новый состав правонарушения исключительно для иностранцев. Например, их могут выдворить из РФ за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1) или публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб (ст. 13.15). Оговаривается, что безальтернативное выдворение иностранца выступает обязательным дополнением к денежному штрафу. Наконец, в правительстве предложили ужесточить санкции еще по 14 статьям КоАП РФ. Так, за незаконную трудовую деятельность штраф для иностранцев вырастет до 4–7 тыс. руб. с нынешних 2–5 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удвоение выдворения».