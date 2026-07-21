Руководитель фирмы в Северной Осетии скрыла от налоговой 200 млн рублей

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания передала в Промышленный районный суд Владикавказа уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в период с 2017 по 2019 год, занимая руководящую должность в коммерческой структуре, совместно с сообщниками уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 200 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Промышленный районный суд Владикавказа приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела о налоговых махинациях в особо крупном размере. Надзорное ведомство республики утвердило обвинительное заключение в отношении жительницы региона, возглавлявшей местную коммерческую организацию.

Фигурантке инкриминируют нарушение пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от налоговых выплат посредством внесения в декларации заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, на протяжении двух лет — с 2017 по 2019 год — обвиняемая совместно с соучастниками намеренно искажала данные налоговой отчетности. В декларации по налогу на добавленную стоимость вносились фиктивные сведения о хозяйственных операциях с рядом контрагентов, что позволяло искусственно занижать налогооблагаемую базу предприятия. Совокупный объем сокрытых от государственной казны средств превысил 200 млн руб.

Примечательно, что судебная развязка для участников этой схемы наступает поэтапно: один из соучастников уже получил обвинительный приговор ранее. Теперь очередь дошла до непосредственного руководителя организации.

Уголовные дела, связанные с занижением базы по НДС через фиктивные договорные схемы, остаются одним из наиболее распространенных видов налоговых преступлений в России. По данным Генеральной прокуратуры, ущерб от подобных правонарушений ежегодно исчисляется миллиардами рублей, а правоприменительная практика в этой сфере последовательно ужесточается.

Станислав Маслаков