В РПЦ связали квадроберов с неоязычеством

Признаки неоязычества можно увидеть в увлечениях, связанных с животными: квадробинге и татуировках «тотемных зверей». Такое мнение высказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Священник считает, что неоязычники испытывают симпатии к миру зверей. То же наблюдается и среди квадроберов и людей, которые набивают татуировки животных. «Популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным»,— сказал господин Кипшидзе на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»).

Представитель РПЦ предупредил, что это может привести к дегуманизации и фрагментации общества. Это, по его словам, удалось преодолеть во время крещения Руси.

Квадробика (термин происходит от соединения латинского quattuor — «четыре» и английского aerobics — «аэробика») — подражание способу передвижения, внешности и повадкам животных; преимущественно им занимаются дети и подростки. Увлечение стало популярным в 2024 году. Тогда продажи масок, перчаток и накладных хвостов на интернет-площадках выросли в 12 раз, а в Госдуме неоднократно призывали запретить хобби как «деструктивную идеологию».