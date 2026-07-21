Бывший нотариус Фаиль Садретдинов экстрадирован из Таиланда в Россию

В Россию из Таиланда экстрадирован скандально известный юрист Фаиль Садретдинов. На родине его обвиняют создании группировки «черных риелторов», которая похитила около двух десятков квартир умерших москвичей. В дальнейшем жилье продавалось под популярные в сфере интимных услуг «отели на час».

Фаиль Садретдинов оказался единственным, кто избежал наказания: еще в 2019 году он улетел в Турцию и более не возвращался в Россию.

Это не первое дело, по которому Садретдинов оказывается на скамье подсудимых. В 2005 году экс-нотариуса обвинили в убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, совершенном в июле 2004 года в Москве, но суд оправдал его.

Подобности — в материале «Нотариально заверенная экстрадиция».