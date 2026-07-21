Нотариально заверенная экстрадиция

В Россию из Таиланда экстрадирован скандально известный бывший нотариус Фаиль Садретдинов. Юрист на родине обвиняется в создании группировки «черных риелторов», которая похитила около двух десятков квартир умерших москвичей. В дальнейшем жилье продавалось под популярные в сфере интимных услуг «отели на час».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаиль Садретдинов во время заседания Московского городского суда по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова (март 2007 года)

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ Фаиль Садретдинов во время заседания Московского городского суда по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова (март 2007 года)

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

О том, что из Таиланда в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадирован российский гражданин, которого в Москву доставили сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, на днях сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Она отметила, что фигурант на родине обвиняется в мошенничестве, но его личность не раскрывалась.

21 июля стало известно, что речь идет о бывшем нотариусе Фаиле Садретдинове. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, так как Пресненский суд по запросу ГСУ СКР по Москве заочно отправил его под стражу еще в мае 2020 года.

Уголовное дело в отношении Фаиля Садретдинова о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в июле 2019 года, позже его объединили в одно производство с материалами в отношении еще семи фигурантов, среди которых оказался и сын нотариуса — бывший студент Юридической академии имени Кутафина Тимур Садретдинов. Все обвиняемые, по версии СКР, входили в группировку «черных риелторов».

Всего в деле 17 эпизодов хищения квартир умерших москвичей.

Все преступления совершались по разным схемам. Так, согласно фабуле дела, в апреле 2017 года входивший в группировку участковый ОМВД по району «Хорошевский» Алексей Барков приехал регистрировать смерть пенсионера Петра Кафтанова. Мужчина жил один в своей квартире в доме на Хорошевском шоссе, где и обнаружили тело. Суд установил, что полицейский каким-то образом отвлек внимание врачей и работников социальных служб, находившихся в помещении, а затем вынес документы на две квартиры в Москве, дачу в Истринском районе Подмосковья, гараж, а также небольшую сумму наличных и банковские карты.

Вскоре обе квартиры господина Кафтанова члены преступной группы продали. Новые владельцы жилья организовали в помещениях точки по оказанию круглосуточных интимных услуг — так называемые отели на час. Стоит отметить, что жалобы соседей на притоны и стали основанием для расследования, которое провело столичное ГСУ СКР.

Имя Фаиля Садретдинова фигурирует в другом эпизоде.

Следствие установило, что летом 2017 года нотариус получил заказ от своего приятеля — юриста и второго организатора группировки Рафаэля Хамидуллина.

Он поручил партнеру купить трехкомнатную квартиру в доме на проспекте Маршала Жукова у ее владелицы — пожилой вдовы военнослужащего Татьяны Федчук. Женщина соглашалась продать жилье за символическую сумму, однако перед этим квартиру требовалось приватизировать через суд, так как она находилась во введении Минобороны. Пока юристы обсуждали стоимость услуг Садретдинова, госпожа Федчук скончалась.

Через два года после смерти вдовы адвокат Сергей Щербаков, нанятый Фаилем Садретдиновым, добился разрешения на приватизацию жилья. После этого Тимур Садретдинов «купил» у нее квартиру. Позже расследование установило, что судебные и регистрационные действия проводились по поддельным доверенностям от якобы Татьяны Федчук.

В обвинительном заключении по делу «черных риелторов» отмечалось, что мошенники использовали «серьезные меры конспирации». Так, злоумышленники встречались исключительно в офисах с пропускным режимом, общались через мессенджеры мгновенных сообщений, не поддающиеся контролю, а также имели поддельные удостоверения личности. Помимо этого, подельники утверждали, что Хамидуллин якобы имел связи в госорганах Хорошевского района и Центрального административного округа, что и помогало ему совершать преступления, в частности, решать вопросы с оформлением недвижимости.

Кроме того, сообщники широко использовали своих друзей и знакомых, от имени которых заключали сделки купли-продажи. Интересно, что при всей конспирации офис юридической фирмы Хамидуллина располагался на улице Литвина-Седова, буквально в сотне метров от здания ОМВД по району Пресненский.

В ноябре 2022 года Хорошевский суд вынес приговор семерым «черным» волонтерам. Рафаэля Хамидуллина приговорили к девяти годам колонии, бывшему полицейскому Алексею Баркову назначили шесть лет, а Сергею Щербакову — пять лет. Тимура Садретдинова приговорили к наказанию в виде уже отбытого в СИЗО срока (он находился под арестом с лета 2019 года), а потому он сразу вышел на свободу. Еще трое подсудимых получили условные сроки.

Фаиль Садретдинов оказался единственным, кто избежал наказания: еще в 2019 году он улетел в Турцию и более не возвращался в Россию.

Из-за границы он неоднократно выступал на интернет-площадках и заявлял о собственной невиновности. Другие фигуранты вину также не признавали. Так, Алексей Барков утверждал, что физически не мог похитить имущество из квартиры в присутствии своих опытных в подобных делах коллег, а также санитаров и похоронных агентов. Вместе с адвокатом экс-полицейский пытался убедить следователей, что его подставили сослуживцы, укравшие документы из уже опечатанной квартиры.

Это не первое дело, по которому Фаиль Садретдинов оказывается на скамье подсудимых. В 2005 году нотариуса обвинили в убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, совершенном в июле 2004 года в Москве. В мае 2006 года суд вынес нотариусу и его подельникам оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, однако через несколько дней юриста вновь задержали — на этот раз ему вменяли хищение квартиры умершей москвички.

31 января 2007 года Преображенский райсуд Москвы признал Садретдинова виновным в мошенничестве (ст. 159 УК), легализации имущества (ст. 174 УК) и злоупотреблении полномочиями частным нотариусом (ст. 202 УК). Подсудимого приговорили к девяти годам колонии, в 2011 году бывший нотариус вышел по УДО. Несмотря на приговор, он смог получить статус адвоката и даже успел поучаствовать в резонансных делах. Так, Садретдинов защищал бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в вымогательстве и похищении человека. Политика должны были приговорить осенью 2022 года, но он не пришел на прения по делу, после чего его объявили в международный розыск.

Никита Черненко