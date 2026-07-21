Телеведущего Сергея Шолохова похоронят 26 июля в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге. Его похоронят на Смоленском кладбище. Об этом сообщил ТАСС его пасынок Всеволод Москвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шолохов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сергей Шолохов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О смерти Сергея Шолохова стало известно 18 июля. Последние несколько лет журналист серьезно болел, рассказали ТАСС в его окружении.

Сергей Шолохов начал работать на Ленинградском телевидении в 1987 году. Был одним из авторов и ведущих публицистической программы «Пятое колесо». В 1991 году в программе вышел сатирический сюжет, в котором журналист в интервью с музыкантом Сергеем Курехиным обсуждали социокультурный образ Ленина. Сюжет впоследствии лег в основу мема «Ленин — гриб». С 1991 года Сергей Шолохов также выпускал авторскую телепрограмму «Тихий дом».