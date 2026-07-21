Телеведущего Сергея Шолохова похоронят 26 июля в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге. Его похоронят на Смоленском кладбище. Об этом сообщил ТАСС его пасынок Всеволод Москвин.
Сергей Шолохов
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
О смерти Сергея Шолохова стало известно 18 июля. Последние несколько лет журналист серьезно болел, рассказали ТАСС в его окружении.
Сергей Шолохов начал работать на Ленинградском телевидении в 1987 году. Был одним из авторов и ведущих публицистической программы «Пятое колесо». В 1991 году в программе вышел сатирический сюжет, в котором журналист в интервью с музыкантом Сергеем Курехиным обсуждали социокультурный образ Ленина. Сюжет впоследствии лег в основу мема «Ленин — гриб». С 1991 года Сергей Шолохов также выпускал авторскую телепрограмму «Тихий дом».
В последние несколько лет церемонии прощания с известными деятелями телевидения и журналистики проходили неоднократно. Например, в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге похоронили премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. В 2023 году в Москве прощались с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, которого Владимир Путин назвал легендой российской журналистики, и с которым пришли проститься многие ведущие деятели СМИ, включая Константина Эрнста и Олега Добродеева. В том же году скончался известный краснодарский журналист и телеведущий Вячеслав Ширяев.
В сентябре 2024 года в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, создателем и ведущим КВН, которого также похоронили на Новодевичьем кладбище. В ноябре 2024 года в столице прощались с Антоном Коробковым-Землянским, пресс-секретарем певца Shaman и руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы». Такие мероприятия часто собирают коллег, друзей и поклонников, а информационные агентства, подобные ТАСС, сообщают о деталях церемоний.