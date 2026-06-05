МИД России: суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море атаковали украинские дроны

Дроны, атаковавшие теплоходы «Натра» и «Циркон» в Азовском море, были украинскими. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова со ссылкой на информацию «из российских компетентных органов». Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в районе Таганрогского залива Азовского моря. Беспилотник ударил по судам, следовавшим из Турции в порт Ростова-на-Дону. Погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Всего на борту находились 25 граждан Азербайджана, при этом сами суда не принадлежали республике.

Пострадавшим морякам помогло проходившее мимо российское судно и пограничный отряд ФСБ, сообщили в ведомстве. МИД РФ контактирует с посольством Азербайджана в Москве и МИДом республики. Госпожа Захарова пообещала, что Россия окажет необходимую помощь в получении информации о произошедшем.