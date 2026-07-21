Самозанятые и крупный бизнес обеспечили рекордный рост бюджета Дагестана в 2026 году

Налоговые поступления в бюджет Республики Дагестан по итогам первого полугодия 2026 года составили 27,7 млрд руб., превысив плановые показатели на 23,9% и продемонстрировав прирост в 39,6% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На очередном заседании регионального Правительства врио первого вице-премьера республики Руслан Алиев представил развёрнутый доклад о состоянии доходной части казны. Согласно озвученным данным, фискальные поступления за январь–июнь достигли 27,7 млрд руб., что соответствует исполнению плана на 123,9%. Темп прироста к сопоставимому периоду текущего года зафиксирован на отметке 139,6%, что свидетельствует о заметном повышении эффективности налогового администрирования в регионе.

Главным источником пополнения бюджета остается налог на доходы физических лиц: его фактический объем составил 19,6 млрд руб. Весомую роль в формировании этой суммы сыграло единовременное перечисление от крупного налогоплательщика — ООО «БрестКапитал» — на сумму 5 млрд руб. Вместе с тем, даже без учёта указанного разового платежа динамика НДФЛ остаётся устойчивой: на неё влияют как процессы обеления доходов населения, так и расширение фондов оплаты труда в ряде отраслей.

Налог на прибыль организаций принес в бюджет 4,5 млрд руб., продемонстрировав темп роста в 149,7% относительно 2025 года. По оценке Руслана Алиева, подобная динамика отражает улучшение финансовых результатов предприятий реального сектора экономики республики.

Заметный вклад в общую картину внесли и поступления от налога на профессиональный доход — 521 млн руб. при темпе роста 170,1%. Столь высокий показатель чиновники связывают с последовательным вовлечением самозанятых граждан в легальное экономическое пространство и результативностью информационных кампаний по продвижению специального налогового режима.

Отдельного внимания заслуживает динамика двух имущественных платежей. Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых достигли 101,5 млн руб. — во многом за счет дополнительных начислений, выявленных в ходе выездных проверок. Сборы по налогу на имущество физических лиц составили 436,6 млн руб., прибавив 43% к прошлогоднему уровню: росту способствовали актуализация кадастровой оценки объектов недвижимости и усиление работы с налогоплательщиками.

Станислав Маслаков