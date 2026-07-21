Прокуратура обязала коммунальщиков прекратить загрязнение почвы в Минеральных Водах

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура обязала ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения после сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в Минеральных Водах, причинившего почве ущерб около 1 млн руб.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства о водоотведении и выявила нарушения со стороны коммунальной организации в Минеральных Водах.

Установлено, что компания допустила сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности. В результате почве в районе расположения крупного медицинского учреждения причинён ущерб на сумму около 1 млн рублей.

Прокуратура направила руководителю ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений, повлёкших загрязнение окружающей среды и её компонентов. Помимо этого, директор юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.

Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле надзорного ведомства.

Тат Гаспарян