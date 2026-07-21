Ремонт на Эшкаконском водохранилище оставил Кисловодск без воды

На Эшкаконском водохранилище начались ремонтные работы, в связи с чем подача воды в Кисловодск временно прекращена. Об этом 21 июля сообщил глава города Евгений Моисеев в своих социальных сетях.

По словам мэра, сами работы займут не менее одних суток, после чего начнётся заполнение водоводов — этот процесс может потребовать ещё одних суток. «О ходе работ буду информировать», — написал Моисеев.

В тот же день ограничили водоснабжение в Ессентуках и ряде соседних населённых пунктов. Причиной стал планово-предупредительный ремонт на водоводе Эшкаконского гидроузла, расположенного на территории Карачаево-Черкесии. По информации водоканала, подача воды возобновится по завершении работ. Точные сроки окончания ремонта не сообщаются.

Тат Гаспарян