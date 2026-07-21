Сбербанк продает запасы новосибирского «Восточного ветра» за 1,18 млрд рублей

Сбербанк выставил на торги единым лотом товарно-материальные ценности новосибирской компании «Восточный ветер» за 1,18 млрд руб. Объявление размещено на Portal DA (маркетплейс залогового имущества от Сбербанка).

Лот содержит 5 579 позиций, находящихся в Москве. В состав предложения входят детали и оборудование, в том числе монтажные кронштейны, шланги, бамперы, штифты, скобы, кабельные зажимы, жгуты, датчики давления.

ООО «Восточный ветер» находится в процедуре банкротства. Конкурсное производство в отношении компании открыто в марте 2026 года. Основной кредитор — «Сбербанк Факторинг».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Восточный ветер» зарегистрировано в Новосибирской области в 2022 году. Специализируется на организации поставок товаров в Китай. В 2025 году выручка компании составила 3,37 млрд руб., чистый убыток — 544 млн руб.

Михаил Кичанов