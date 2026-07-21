В Екатеринбурге будут судить предполагаемого «вора в законе» Гию Свердловского

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2008 года Георгий Акоев был наделен уголовным статусом так называемого «вора в законе». Следствие считает, что обвиняемый, обладая авторитетом среди лиц в криминальной иерархии, разрешал спорные вопросы среди лиц, придерживающихся преступной идеологии, принимал решения о присвоении и изменении криминальных статусов, организовывал и контролировал преступную кассу («общак»), а также координировал ее пополнение и приискивал новые источники дохода — как легальные, так и нелегальные.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники ОБОП уголовного розыска областного управления МВД совместно с сотрудниками ФСБ, силовую поддержку оказывали бойцы СОБР Росгвардии. По его словам, при обыске в жилье и офисе фигуранта были изъяты предметы криминальной субкультуры и 41 тыс. долларов США.

«В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили 6 томов»,— добавил полковник Горелых.

Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Георгия Акоева задержали в конце октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге. В 2008 году он уже был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).

В местах заключения, по предварительным данным, Георгия Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева