Суд поверил в авторитет Гии Свердловского

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 30 декабря Георгия Акоева, известного в криминальной среде как Гия Свердловский. По версии следствия, обвиняемый имеет уголовный статус «вора в законе» — предполагается, что это последний случай на территории Свердловской области. По ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) ему грозит до 15 лет колонии. Вину он не признал.



Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря Георгия Акоева (Гию Свердловского)

Фото: Артем Путилов

Фото: Артем Путилов

Рассмотрение меры пресечения Георгию Акоеву, известному в криминальных кругах как Гия Свердловский, проходило ранним утром 2 ноября, в воскресенье, в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга.

Около входа, куда конвой заводит обвиняемых из автозака, среди снега стояли, вероятно, близкие Гии Свердловского. В самом суде, помимо приставов, журналистов встретили двое мужчин в черной одежде, камуфляжных бронежилетах и огнестрельным оружием.

Перед заседанием на крыльце здания суда супруга обвиняемого попросила СМИ, чтобы они «не писали всякую (нецензурное слово)». Она была возмущена тем, что кто-то сообщал, что Гию Свердловского задерживали в трусах и халате. По словам супруги, с Георгием Акоевым она 28 лет — ждала его еще с первого срока.

Гия Свердловский, во время процесса, сидя за решеткой, закрывался от СМИ черной папкой. По версии следствия, которую зачитал прокурор, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе». Обосновывая заключение под стражу, гособвинитель сказал, что, находясь на свободе, он может угрожать свидетелям. Сейчас по уголовному делу продолжается сбор доказательств. Гия Свердловский не имеет официального источника заработка, поэтому он может продолжить дальше зарабатывать криминальным путем, считает следствие.

Якобы во время разговора с работниками ГУФСИН во время своего первого срока, он причислял себя к экстремистскому движению «А.У.Е.» (запрещено в России). По данным следствия, на одном из видео он сам причисляет себя к «ворам в законе».

На заседании суда Гия Свердловский заявил, что «не имеет отношения к криминальной среде». «На свободе я уже восемь лет, никому так не представлялся, никаких преступных сообществ не создавал. Прошу отправить меня под домашний арест. Подобные обвинения в мой адрес — не соответствуют действительности. У меня здоровье не позволяет быть в СИЗО — я дышать в камере не могу, у меня астма. Препятствовать следствию не собираюсь»,— сказал он.

Объясняя свое отношение к обвинению, Георгий Акоев, сказал: «Какую угрозу я несу государству? Я семейный человек».

Суд все же решил отправить Гию Свердловского в СИЗО до 30 декабря. Жена обвиняемого позже спрашивала у адвокатов, пустят ли ее к ее супругу на свидание в СИЗО. Перед тем, как его увел конвой, Георгий Акоев успел сказать супруге, что «все будет хорошо».

В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).

В местах заключения, по предварительным данным, Георгия Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана. По оперативным данным, Тимур Свердловский причастен к назначению «смотрящих» за областными городами: за Верхнюю Салду отвечал Владимир Кузнецов (известен как Лис), за Артемовский — Сергей Хитрик, за Ревду — Николай Смовж (Палыч).

Владимир Кузнецов в 2022 году получил 10 лет строгого режима по ст. 210.1 УК РФ. Сергея Хитрика сейчас по ней судят в Свердловском областном суде. Николай Смовж в 2016 году был осужден на 19 лет колонии строгого режима за организации двух заказных убийств и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ), незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) и организации взрыва в пункте приема цветного металла (ст. 167 УК РФ). Вышел на свободу условно-досрочно из-за болезни.

Тимур Свердловский умер в январе 2014 года в одной из московских больниц, а его дядя Дед Хасан был застрелен у ресторана «Старый фаэтон» в январе 2013 года.

Артем Путилов