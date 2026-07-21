Трех жителей Приангарья задержали за обналичивание 1 млрд рублей

В Иркутской области правоохранители задержали трех местных жителей, подозреваемых в обналичивании свыше 1 млрд руб. По решению суда им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты дела получали деньги счета более 35 фиктивных компаний от физических и юридических лиц. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона, говорится в сообщении. Таким образом, сообщники занимались незаконным кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

Кроме того, под видом оплаты за сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам. За свои нелегальные услуги жители Приангарья брали комиссию в рамзере не менее 14%. По предварительным данным следствия, доход задержанных превысил 190 млн руб. В ходе обысков по местам их жительства были изъяты наличные деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и прочее.

Александра Стрелкова