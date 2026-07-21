Врио главы Дагестана Федор Щукин обновил восемь ключевых ведомств республики

На очередном заседании кабинета министров Республики Дагестан премьер Магомед Рамазанов объявил о масштабном обновлении руководящего состава правительства: по указам врио Главы региона Федора Щукина назначены восемь новых руководителей профильных ведомств, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пост врио заместителя председателя правительства республики занял Валентин Клок. В сферу его компетенции вошли два стратегически значимых направления — строительная отрасль и энергетика. За плечами нового вице-премьера — многолетняя служба в органах внутренних дел, где он последовательно руководил городскими и районными подразделениями, а впоследствии возглавлял окружные структуры по противодействию организованной преступности, в том числе в экономической, бюджетной и топливно-энергетической сферах. Помимо этого, Клок приобрел управленческий опыт в госкорпорации «Ростех».

Министерство юстиции Дагестана возглавит Герей Хаиров, удостоенный звания «Заслуженный юрист Республики Дагестан». До назначения он занимал должность заместителя начальника Управления судебного департамента региона. Премьер выразил надежду на качественное улучшение мониторинга федерального и регионального законодательства, а также на повышение уровня подготовки нормативно-правовых актов органами исполнительной власти.

Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анвар Шамилов — профессиональный инженер-строитель, ранее занимавший руководящие позиции в Фонде развития территорий. Его приход особенно актуален: износ основных фондов коммунальной инфраструктуры республики превышает 70 процентов.

Министерство здравоохранения возглавит кандидат медицинских наук Алиомар Ахмедов, на протяжении более пяти лет руководивший дагестанским центром микрохирургии глаза. По словам премьера, профессионализм и целеустремленность нового министра должны послужить весомым вкладом в повышение доступности и качества медицинской помощи жителям республики.

Пост врио министра финансов Дагестана займет Заур Имранов, обладающий солидным багажом в банковском секторе и более чем десятилетним опытом работы в Министерстве финансов Российской Федерации, включая руководящие позиции. Ожидается, что это позволит выстроить более эффективное взаимодействие с федеральными структурами, ускорить решение вопросов бюджетной обеспеченности и внедрить в региональную практику лучшие стандарты федерального ведомства.

Должность врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики отошла Ивану Голубу, специализировавшемуся на аналитическом сопровождении ключевых направлений деятельности федерального Минсельхоза. Рамазанов рассчитывает, что накопленный им профессиональный потенциал станет весомым ресурсом для решения задач агропромышленного комплекса Дагестана.

Республиканский комитет по ветеринарии возглавит Муслим Ахмедов — кандидат ветеринарных наук, чья профессиональная биография началась с должности ветеринарного фельдшера. Более десяти лет он руководил ветеринарной службой Тарумовского района, а ветеринария для него — фамильное призвание.

Станислав Маслаков