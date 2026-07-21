Следствие проверяет обстоятельства гибели мальчика после восхождения на Эльбрус

На восточном склоне Эльбруса 19 июля погиб 11-летний ребенок, его 40-летний отец получил множественные травмы. По данным Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, отец и сын сорвались во время восхождения на восточную вершину горы на высоте около 4200 метров; следователи организовали процессуальную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Спасатели обнаружили мужчину и ребенка вечером, а эвакуацию отложили до следующего дня. Причиной задержки стали темнота, погода и сложный рельеф маршрута. Позднее пострадавшего отца и тело мальчика эвакуировали с горы в Терскол.

По предварительной версии, у отца и сына оборвался страховочный трос, когда они двигались в связке. Маршрут не был зарегистрирован в спасательных службах. Мальчик и его отец уже поднимались на Эльбрус в прошлом году.

Глава Изобильненского округа Ставропольского края Роман Коврыга сообщил изданию «Подъем», что родители ребенка развелись, мальчик жил с отцом, а мать с дочерью. Роман Коврыга также сказал, что семья характеризуется положительно, а сведений о месте захоронения ребенка у администрации нет.

Следствие может дать действиям отца уголовно-правовую оценку. В публикациях со ссылкой на адвокатов фигурирует статья об оставлении в опасности, а также версия о возможной проверке, соблюдал ли взрослый обязанности по обеспечению безопасности несовершеннолетнего в горном походе. Официальных выводов по итогам проверки на момент публикации не сообщалось. Поисково-спасательные работы завершились сегодня утром. Пострадавшего и тело 11-летнего мальчика, погибшего на горе, эвакуировали на вертолете в п. Терскол, где их передали медикам и правоохранителям, сообщили в региональном МЧС.

Станислав Маслаков