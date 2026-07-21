Основатель «Бештау Электроникс» возглавил компанию после обвала прибыли на 82%

Владимир Кузнецов, один из учредителей ставропольского производителя электроники «Бештау Электроникс», в июле 2026 года лично принял бразды правления компанией, сменив на посту генерального директора Варткеса Галустяна — на фоне резкого сокращения чистой прибыли предприятия при одновременном увеличении выручки. Согласно данным ЕГРЮЛ, это произошло 20 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Смена первого лица «Бештау Электроникс» совпала с публикацией тревожных финансовых результатов: чистая прибыль ставропольского производителя электроники обвалилась более чем в пять раз, хотя объем реализации продолжил расти.

До этого момента компанию с самого ее основания в сентябре 2021 года возглавлял Варткес Галустян. Владимир Кузнецов владеет долей порядка 33% в уставном капитале предприятия и параллельно ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в сфере оптовой и розничной торговли — этот статус он сохраняет с 2018 года.

Управленческие перестановки последовали за раскрытием финансовой отчетности за 2025 год. Картина оказалась противоречивой: совокупный доход от продаж прибавил около 20%, достигнув 6,08 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась с 99,8 млн до 17,8 млн руб. — падение составило 82,2%.

Ключевое давление на маржинальность оказали два обстоятельства. Во-первых, себестоимость реализуемой продукции росла опережающими темпами относительно выручки: этот показатель поднялся с 4,89 млрд до 5,74 млрд руб., прибавив 17,5%. Во-вторых, доходы от изделий собственного изготовления просели более чем вдвое — с 2,45 млрд до 1,11 млрд руб., сократившись на 54,6%. Частично компенсировать потери удалось за счет перепродажи закупаемых товаров: этот сегмент вырос в 2,7 раза, принеся 1,46 млрд руб.

Несмотря на финансовые затруднения, «Бештау Электроникс» располагает весомой технологической базой. Производственная инфраструктура группы размещена на четырех площадках в Ессентуках и Ростове-на-Дону. Технологическая цепочка охватывает собственный центр разработки, линии поверхностного монтажа (SMT), участки разварки кристаллов, корпусирования и финального тестирования. Вся номенклатура выпускаемых изделий внесена в Единый реестр российской промышленной продукции, что открывает доступ к государственным закупкам.

Помимо головной структуры, Владимир Кузнецов совместно с партнерами Олегом Осиповым и Екатериной Черенковой контролирует «Бештау Логистика» и ООО «Бештау», формируя полноценный технологический холдинг на юге страны.

Станислав Маслаков