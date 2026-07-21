Кузбасс закупит у ЛиАЗ автобусы на 446 млн рублей

«Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ, входит в группу «ГАЗ») стал победителем аукциона по закупке 37 автобусов, сообщили в правительстве Кемеровской области. Автобусы ЛиАЗ-529267, работающие на компримированном природном газе — метане, прибудут в регион в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стоимость одного автобуса с зимним пакетом утепления и кондиционером для бюджета Кузбасса составит 12 млн руб.

Автобус ЛиАЗ-529267 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. В салоне 30 сидячих мест, всего машина может вместить 112 пассажиров. Предусмотрено место для инвалидной коляски. Модель отличает низкий уровень пола, наличие системы наклона кузова и пневматической подвески.

При стартовой цене контракта в 561 млн руб. итоговое ценовое предложение составило 446 млн рублей. Победитель обязуется поставить автобусы, выпущенные не ранее 2025 года и без пробега. Срок поставки — до 30 сентября 2026 года.

Михаил Кичанов