18-летний махачкалинец убил спортсмена MMA в отместку за пытки и похищение

Расстрел махачкалинского бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева в январе 2024 года оказался местью за предшествующее похищение и истязание обвиняемого, которому подверг его сам спортсмен вместе со своим окружением, — об этом изданию РИА Новости заявил руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Уголовное дело об убийстве дагестанского спортсмена-единоборца Магомеда Мутаева передано в суд. Как выяснилось в ходе расследования, за внешне беспричинным на первый взгляд преступлением скрывалась история с похищением человека, незаконным заточением и жестоким обращением — жертвой которых стал сам обвиняемый.

Трагедия разыгралась 31 января 2024 года на Гапцахской улице в Махачкале: 21-летний Мутаев был застрелен у собственного дома. По материалам следствия, 18-летний Надырхан Кадирханов произвел не менее семи выстрелов из самодельно переделанного короткоствольного оружия. Полученные ранения оказались для спортсмена смертельными.

Глава следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун раскрыл обстоятельства, которые предшествовали трагедии и сформировали её мотив. По его словам, конфликт между фигурантами дела зародился значительно раньше самого преступления. «Обвиняемый подвергся противоправным действиям со стороны потерпевшего и лиц из его окружения: его похитили, незаконно удерживали и подвергли истязаниям. Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийства», — пояснил Александр Супрун.

Собранная доказательная база, по словам руководителя ведомства, в полной мере подтверждает изложенную версию событий. В частности, следователям удалось получить видеозапись одного из эпизодов истязания, которая была приобщена к материалам дела в статусе вещественного доказательства.

Параллельно с расследованием убийства по фактам похищения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с обвиняемым было инициировано самостоятельное уголовное производство. Оба дела — как об убийстве Магомеда Мутаева, так и о его предполагаемой роли в похищении и истязании Надырхана Кадирханова — переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщил Александр Супрун.

Резонансное дело наглядно демонстрирует характерную для криминальной практики закономерность: насилие, не получившее своевременной правовой оценки, нередко порождает новые тяжкие преступления. Обе стороны конфликта — и погибший спортсмен, и обвиняемый в его убийстве — в момент трагедии едва достигли совершеннолетия.

Станислав Маслаков