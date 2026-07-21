В Кузбассе завели дело после кражи денег через приложение по поиску бензина

На территории Кузбасса мошенники начали задействовать поддельные приложения для поиска бензина. От действий злоумышленников пострадали двое местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным ведомства, заявления от пострадавших поступили в отделы полиции Новокузнецка и Анжеро-Судженска. Пострадавшие сообщили о том, что с их кредитных карт были похищены деньги, когда они скачали себе на телефон приложения с якобы актуальной информацией об АЗС, где есть в наличии бензин.

Ущерб от действий аферистов составил около 80 тыс. руб. «После установки подобных приложений мошенники получают доступ к устройству, персональным данным владельца, которые в дальнейшем используют для хищения денежных средств»,— пояснили в полиции. Возбуждено два уголовных дела о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Александра Стрелкова