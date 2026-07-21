Над Ставропольем ночью сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ставропольского края. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Помимо Ставропольского края атаки беспилотников были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, режим беспилотной опасности в регионе действовал с 3:37 до 4:11. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Валерий Климов