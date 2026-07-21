Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана стал Иван Голуб

Иван Голуб стал временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан. Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин.

Господин Голуб обладает опытом работы в федеральных структурах. С 2012 по 2019 год он занимал должность заместителя начальника отдела в Министерстве транспорта РФ, затем с 2019 по 2020 год — пост заместителя начальника управления в Росавиации.

До июня 2026 года Иван Голуб работал в структуре Министерства сельского хозяйства России, руководя одним из отделов подведомственного ФГБУ «Центр агроаналитики».

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», временно исполняющим обязанности министра финансов Дагестана назначен Заур Имранов.

Мария Хоперская