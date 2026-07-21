Бывшего мэра Каспийска задержали по подозрению в получении взятки

Бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Подробности уголовного дела не раскрываются. Власти Дагестана факт задержания не подтвердили.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в 2020 году. В ноябре 2025-го он был переизбран на пост главы городского округа. 5 июня 2026 года чиновник объявил об уходе с должности по собственному желанию.

Мария Хоперская