Торги на мини-НПЗ в Ставропольском крае выросли на 104,8%

В первом полугодии 2026 года количество торгов на покупку мини-нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) в Ставропольском крае увеличилось на 104,8% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в электронной торговой площадке ТендерПро.

По активности участия в торгах лидируют Москва и Московская область — на их долю приходится 26,1% всех тендеров. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 6,5%. Далее следуют Краснодарский край — 4,7%, Нижегородская область — 3%, Свердловская область — 2,8%, Самарская область — 2,7%, Крым — 2,6%, Новосибирская область — 2,5%, Башкортостан — 2,4%, Ростовская область — 2,2%. Доля Ставропольского края составляет 1,4% от общего числа тендеров.

За последний год число инвестпроектов в сфере добычи нефти и газа сократилось на 77% по сравнению с первой половиной прошлого года. Одновременно фиксируется рост интереса к строительству мини-НПЗ. С учетом государственной поддержки в компании прогнозируют дальнейшее увеличение числа торгов.

По оценке аналитиков, подобная динамика обусловлена стремлением предпринимателей застраховаться от дефицита топлива.

Мария Хоперская