Центры здоровья в Ставропольском крае дооснастили на 13 млн рублей

В Ставропольском крае дооснастили пять центров здоровья для взрослых. По данным регионального министерства здравоохранения, медучреждения получили 126 единиц оборудования на сумму более 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новое оснащение распределили между медорганизациями пяти территорий: Изобильненская районная больница получила 12 единиц, Городская больница Невинномысска — 12, Пятигорская городская поликлиника № 1 — 20, Георгиевская райбольница — 28, Степновская райбольница — 54.

Центры здоровья проводят комплексную оценку состояния организма с применением экспресс-методов: измерение давления, уровня глюкозы и холестерина в крови, степени ожирения, а также диагностику сердца, бронхолёгочной системы, позвоночника и головного мозга. Поступившее оборудование предназначено для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Мария Хоперская