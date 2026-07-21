Центры здоровья в Ставропольском крае дооснастили на 13 млн рублей
В Ставропольском крае дооснастили пять центров здоровья для взрослых. По данным регионального министерства здравоохранения, медучреждения получили 126 единиц оборудования на сумму более 13 млн руб.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Новое оснащение распределили между медорганизациями пяти территорий: Изобильненская районная больница получила 12 единиц, Городская больница Невинномысска — 12, Пятигорская городская поликлиника № 1 — 20, Георгиевская райбольница — 28, Степновская райбольница — 54.
Центры здоровья проводят комплексную оценку состояния организма с применением экспресс-методов: измерение давления, уровня глюкозы и холестерина в крови, степени ожирения, а также диагностику сердца, бронхолёгочной системы, позвоночника и головного мозга. Поступившее оборудование предназначено для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.