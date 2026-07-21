На Ставрополье с начала сезона от укусов клещей пострадали 3,6 тысячи человек

С начала эпидемического сезона от укусов клещей в Ставропольском крае пострадали 3,6 тысячи человек. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 163 жителя — на четверть меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вместе с тем число заболевших опасными инфекциями увеличилось: зафиксированы 48 новых случаев клещевого боррелиоза и 10 случаев крымской геморрагической лихорадки.

Краевое управление ветеринарии сообщает о продолжающейся борьбе с клещами. Акарицидной обработкой охвачены 5547,9 га природных зон. Помимо этого, обработку прошли почти 300 тысяч голов крупного и около 390 тыс. голов мелкого скота.

Мария Хоперская