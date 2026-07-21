На базе отдыха в Ставропольском крае сальмонеллезом заразились 97 человек

На базе отдыха «Волчьи Ворота» рядом с селом Новоселицкое в Ставропольском крае обнаружили вспышку сальмонеллеза. Число пострадавших к настоящему времени увеличилось до 97 человек: это и посетители базы и ее сотрудники, сообщили в СУ СК России по региону.

За помощью к медикам обратились 84 отдыхавших на базе и 13 ее работников. Всем поставлен предварительный диагноз — острый инфекционный гастроэнтерит. Девятерых госпитализировали, трое из них — несовершеннолетние. Семь человек уже выписаны, двое продолжают стационарное лечение.

По предварительным данным, причиной массового заражения стал возбудитель сальмонеллёза, выявленный в пробах готовых блюд и замороженных продуктов одного из мясокомбинатов Ставрополья.

Точный очаг распространения инфекции установят по завершении лабораторных исследований. Работа гостиничного комплекса приостановлена, на его открытых и закрытых территориях проведена дезинфекция.

Мария Хоперская