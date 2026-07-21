Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2026 году вырос на 2,4%

Санатории Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2026 года приняли 27 тыс. туристов, что на 22,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики в МАХ-канале.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года республику посетили 934 тыс. человек — на 2,4% больше, чем годом ранее. Наиболее значительный прирост зафиксирован в Нальчике: город принял 95 тыс. гостей, что на 66% больше показателя первого полугодия 2025 года.

Сегодня Кабардино-Балкарская Республика принимает туристов из 50 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мария Хоперская