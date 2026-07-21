Долг по зарплате в 22 млн рублей выплатила омская компания «Стройтраст»

По требованию омской прокуратуры ООО «Стройтраст» обязали выплатить задолженность по зарплате перед 400 сотрудниками строительной организации. Общая сумма долга превысила 22 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, с начала 2026 года работники фирмы были привлечены к проведению капитального ремонта моста им. 60 лет ВЛКСМ. Однако в период проведения работ им не выплачивалась заработная плата.

Руководителю предприятия в связи с этим было внесено представление. Впоследствии компанию также неоднократно привлекали к административной ответственности по ч. 6-7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат). Кроме того, сотрудникам предоставлена компенсация за несвоевременный расчет в размере более 1 млн руб.

Согласно данным ФГИС «Федеральный реестр проверок», с момента начала работ на мосту 1 сентября 2024 года компания «Стройтраст» получила пять предостережений от ведомства. Четыре из них относились к ситуации по выплате заработной платы и пособий по увольнению.

Александра Стрелкова