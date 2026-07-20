Инфляция в Дагестане за год составила 5,8%

Годовая инфляция в Дагестане ускорилась до 5,8% — ниже, чем в среднем по России (6%) и Северо-Кавказскому федеральному округу (6,2%). Об этом сообщило территориальное отделение по региону Южного ГУ Банка России.

В июне цены в республике выросли на 1,6% относительно мая. Непродовольственные товары подорожали почти на 6,2%, тогда как продовольствие и потребительские услуги прибавили менее 1% — 0,7% и 0,4% соответственно.

В годовом выражении продукты питания подорожали на 3,4%, непродовольственные товары — почти на 10,5%, услуги — на 9,4%. В Банке России отметили, что годовой прирост цен на продовольствие остаётся умеренным.

За год общественное питание подорожало на 13,8%. Плодоовощная продукция, напротив, снизилась в цене на 7,8%, яйца подорожали на 6,3%.

В июне заметно выросли цены на моторное масло: его предложение сократилось из-за уменьшения производства в условиях плановых и внеплановых ремонтных работ на ряде НПЗ. Также выросла стоимость смартфонов и средств связи, однако в годовом выражении последние подешевели на 7,8%. Инструменты и оборудование снизились в цене на 2,3%, электроника и бытовая техника — на 4,3%. Легковые автомобили за год подешевели на 3,6% — сдержанный потребительский спрос на подержанные иномарки способствовал этому снижению.

В сфере услуг сильнее всего подорожали предложения организаций культуры: театры и кинотеатры закладывали в стоимость билетов возросшие расходы на оплату труда и содержание объектов — год к году такие услуги выросли в цене на 18,9%. Пассажирский транспорт подорожал на 7,4%, телекоммуникационные услуги за год снизились в цене на 2,2%.

Мария Хоперская