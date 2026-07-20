На Ставрополье ФАС обязало администрацию убрать привязку аренды земли к инфляции

В Ставропольском крае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала незаконным условие договора аренды земельного участка, выставленного на торги в Советском округе. Об этом сообщает пресс-службарегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для проверки стала жалоба на проведение аукциона на право аренды земельного участка под жилую застройку. Заявитель оспорил положение документации, согласно которому арендодатель вправе в одностороннем порядке ежегодно увеличивать размер арендной платы на коэффициент инфляции.

Антимонопольный орган установил, что размер арендной платы за публичный участок, выставленный на торги, определяется по итогам аукциона, а статьи Земельного кодекса РФ не предусматривают возможности одностороннего изменения этой ставки с привязкой к коэффициенту инфляции.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Советского муниципального округа выдали предписание об устранении нарушений и внесения изменений в проект договора аренды.

Константин Соловьев