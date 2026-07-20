Долгострой в курортных Ессентуках продают на аукционе за 101,5 млн рублей

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий», вступившая в права собственника участка по соглашению от 20 марта 2024 года, предпринимает очередную попытку привлечь частного инвестора к завершению жилого комплекса в курортном городе Ставропольского края. Лот размещён на площадке Lot-online.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Сделка предполагает приобретение права на заключение договора купли-продажи земли вместе с объектами незавершенного строительства.

Переход актива под управление фонда, как правило, свидетельствует о том, что первоначальный застройщик не справился с реализацией проекта. Подобная схема применяется при работе с проблемными стройками, сменой девелопера или необходимостью принудительного завершения объекта.

Участок расположен в зоне Ж-2, допускающей возведение многоквартирного жилья высотой от трех до пяти этажей. Лот сформирован по кадастровому номеру 26:30:100206:48 и сопровождается полным пакетом разрешительной и проектной документации — градостроительным планом, проектом организации строительства и действующим разрешением на строительство со сроком до 28 мая 2029 года.

Проект охватывает три пятиэтажных здания суммарной жилой площадью 13 342,77 кв. м на 165 квартир. Очередность строительства распределена следующим образом: вторая включает 65 квартир (3 651,77 кв. м), третья — 60 квартир (5 814,6 кв. м), четвёртая — 40 квартир (3 876,4 кв. м). В составе комплекса предусмотрены закрытая территория со шлагбаумом и 30 гостевых парковочных мест. Первая очередь уже введена в эксплуатацию и в перечень продаваемого имущества не входит; объекты второй–четвертой очередей реализуются как неотделимые улучшения земельного участка.

Комплекс находится в районе Заполотно — в непосредственной близости от парка Победы и крупных санаторных учреждений, среди которых «Жемчужина Кавказа», «Виктория» и «Русь». Для курортного города среднеэтажная застройка в подобной локации традиционно пользуется устойчивым спросом как у покупателей жилья, так и у арендаторов, что выгодно отличает её от масштабных высотных проектов.

Стартовая цена в 101,5 млн руб. представляет собой лишь входную стоимость в проект с существенной капиталоемкостью. Помимо этой суммы, новому владельцу предстоит самостоятельно рассчитать затраты на достройку корпусов, подключение инженерных сетей, благоустройство территории и прохождение процедуры ввода. Основная финансовая отдача возникнет лишь на финальных стадиях — после завершения строительства и выхода квартир в продажу.

Станислав Маслаков