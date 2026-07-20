На Ставрополье с 21 июля запретят въезжать в леса

Региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края подписало приказ об ограничении въезда транспорта и посещения лесов с 21 июля по 9 августа 2026 года в целях предотвращения пожаров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для введения ограничительных мер стала высокая пожарная опасность в период действия противопожарного режима на территории края.

На протяжении почти трех недель на лесных угодьях категорически запрещается разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухостой. Под запрет попадает и использование любого нагревательного оборудования — мангалов, примусов и паяльных ламп. Помимо этого, жителям края нельзя будет разбивать туристические стоянки и палаточные лагеря за пределами специально оборудованных площадок, организовывать массовые собрания и оставлять бытовые отходы на природных территориях.

Для обеспечения соблюдения требований лесного законодательства профильные специалисты перекроют несанкционированные съезды и лесные грунтовки шлагбаумами, а на ключевых въездах развернут контрольно-пропускные пункты. Мониторингом ситуации займутся государственные инспекторы лесничеств совместно с егерями и сотрудниками органов внутренних дел.

Вместе с тем власти подчеркивают: введенные ограничения затронут далеко не всех. Свободный проезд по дорогам общего пользования остается возможным, как и посещение санаториев, детских оздоровительных учреждений и туристических баз, расположенных в лесной зоне. Прогулки по экологическим тропам и сбор даров леса — ягод, грибов и орехов — для личных нужд также не подпадают под действие запрета.

Станислав Маслаков