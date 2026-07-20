Производство напитков на Ставрополье принесло 51,4 млрд рублей в 2025 году

Объем отгрузки напитков в Ставропольском крае в 2025 году вырос на 27%. Совокупная стоимость отгруженной продукции за год достигла 51,4 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2026 года в регионе произвели 5,7 млн декалитров безалкогольных напитков и 641,9 млн полулитров минеральной воды. Объём отгруженной продукции за тот же период составил 13 млрд руб.

В 2025 году в Кировском округе реализован крупный инвестиционный проект с капитальными вложениями в размере 80 млн руб. В текущем году продолжается реализация еще четырех инициатив в Ессентуках, Кочубеевском, Андроповском и Ипатовском округах. Они привлекут в краевую экономику 4 млрд руб. инвестиций и обеспечат 265 новых рабочих мест.

Отрасль занимает заметное место в обрабатывающей промышленности края: на нее приходится 5,5% занятых в секторе.

Мария Хоперская