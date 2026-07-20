Куриные окорочка из Невинномысска спровоцировали массовое отравление на Ставрополье

Массовое пищевое отравление на туристической базе Новоселицкого округа Ставропольского края переросло в уголовное дело: за медицинской помощью обратились около 80 человек, включая до 25 детей, 53 пострадавших госпитализированы, а предполагаемым источником сальмонеллеза следствие считает куриные окорочка, поступившие из Невинномысска, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

База отдыха, расположенная на берегу водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья, оказалась в центре крупного санитарного скандала. Десятки отдыхающих внезапно почувствовали резкое ухудшение самочувствия: у людей поднималась температура, начинались рвота и диарея. Первоначальные сводки фиксировали порядка 40 обратившихся за врачебной помощью, однако вскоре цифра выросла почти вдвое — до 79–80 человек. Такая динамика характерна для пищевых вспышек: часть заболевших обращается к медикам не сразу, а уже покинув место отдыха или по мере нарастания симптомов.

В стационары края в итоге поступили 53 пострадавших, среди которых от 21 до 25 несовершеннолетних. Высокая доля детей среди заболевших придаёт инциденту особый общественный вес и ставит произошедшее под усиленное внимание надзорных структур и региональных властей.

Работа базы отдыха была фактически остановлена сразу после поступления сигналов о массовом недомогании. На объект выехали следователи, представители прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора. Проверяющие изъяли образцы продуктов и сырья, обследовали кухонные помещения и инициировали лабораторные исследования — с целью установить, на каком именно этапе произошло заражение: при заготовке сырья, в ходе приготовления блюд или вследствие нарушений режима хранения.

Главной версией остается поставка инфицированных куриных окорочков с предприятия в Невинномысске. Именно этот продукт, по предварительным данным, стал переносчиком возбудителя. Вместе с тем официальные ведомства пока воздерживаются от окончательных формулировок: в их заявлениях фигурирует выявленный в продуктах питания сальмонеллез, но не завершенная цепочка распространения инфекции. Разграничение существенно — оно напрямую влияет на юридические последствия для поставщика, персонала кухни и администрации комплекса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Прокуратура параллельно ведёт самостоятельную проверку соблюдения санитарного законодательства на объекте.

Станислав Маслаков