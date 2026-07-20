Владимир Трухачев покинул пост ректора Тимирязевки

Старейший аграрный университет страны — РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева — обрел нового ректора, уже хорошо знакомого этим стенам, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Лукомец, возглавлявший вуз в 2015–2016 годах, вернулся к его управлению после работы директором Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Его предшественник ставрополец Владимир Трухачев руководил академией с 2019 года и покинул должность по истечении контракта; публичных свидетельств конфликтной подоплеки отставки в открытых источниках не фигурировало.

Вячеслав Лукомец — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член как Российской академии наук, так и РАСХН. В его научном активе — соавторство в создании 20 сортов и гибридов зерновых и масличных культур. Подобный послужной список превращает его назначение не в рядовую административную ротацию, а в осознанный выбор ведомства в пользу человека с отраслевым весом и пониманием внутренней логики конкретного учреждения.

«Сегодня меня назначили ректором Тимирязевской академии. Владимир Иванович завершил работу по контракту и сегодня передает мне дела. Фактически знакомлюсь с вузом заново: тут произошли большие изменения, очень много было сделано», – цитирует нового ректора издание.



За период ректорства Владимира Трухачева, который ранее на протяжении многих лет возглавлял Ставропольский аграрный университет, Тимирязевке удалось погасить задолженность объемом 511 млн руб., обновить преподавательский состав, возвести современные учебные корпуса, а также запустить геномный и инжиниринговый центры. С другой стороны, критики ректора-варяга указывали на ликвидацию уникальных активов (экспериментальные поля и стада), а также передачу части территорий под застройку, о которых писал «КоммерсантЪ». Осенью 2021 года ученый совет академии одобрил передачу 24 гектаров земли под проект застройщика ЛСР, а в публичном поле это сразу описали как попытку коммерческой застройки опытных полей. Оппоненты Владимира Трухачева говорили о «распродаже» и «уничтожении» уникальной научной базы, а в публикациях появлялись оценки, что под жилую и сопутствующую застройку могут уйти ценные участки, которые использовали для агрономических исследований с XIX века. Тимирязевская академия создана более 160 лет назад и представляет собой первый специализированный сельскохозяйственный вуз России.

Накануне отставки с поста ректора Владимир Трухачев встречался с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, которая заявила, что бесценный управленческий опыт, глубокие знания и безграничная преданность науке Владимира Трухачева будут и дальше «способствовать развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению научного потенциала отрасли». О дальнейших карьерных перспективах экс-ректора в официальных источниках не сообщается.

Станислав Маслаков