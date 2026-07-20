Ставропольский край нарастил производство плодово-ягодной продукции в два раза

К середине июля 2026 года аграрии Ставропольского края намолотили 353,85 тонны фруктово-ягодной продукции — вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные в Министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Ставропольское садоводство демонстрирует уверенный рост: по состоянию на 17 июля текущего года объем собранных плодов и ягод достиг 353,85 тонны, превысив прошлогодний показатель за тот же период в два раза.

Основную долю урожая составила черешня — аграрии успели снять с деревьев 283,05 тонны. Второй по объёму культурой стала земляника открытого грунта: ее заготовили 70,8 тонны.

Ставропольский край устойчиво удерживает позиции в первой пятёрке российских регионов по выращиванию фруктово-ягодных культур. Суммарная площадь садов и ягодников в регионе превышает 12 тысяч гектаров. Для стимулирования отрасли в 2026 году государство направило местным садоводам свыше 520 млн руб. субсидий.

Осенью край намерен расширить производственную базу: планируется разбить новые сады на площади 122 гектара и заложить питомники на 137 гектарах — это обеспечит долгосрочный фундамент для дальнейшего наращивания производства.

Тем временем соседний регион также рассчитывает на достойные результаты сезона: по имеющимся сведениям, сельхозпроизводители Севастополя планируют собрать в нынешнем году 130 тонн черешни, превзойдя тем самым прошлогодние показатели.

Станислав Маслаков