КТК приостановил нефтеотгрузку после двух атак БПЛА за сутки

Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума оказался в центре двухдневной серии атак с применением беспилотников. Инцидент, произошедший 20 июля 2026 года, стал уже вторым за менее чем сутки — накануне аналогичным атакам подверглись два других судна. Согласно информации пресс-службы КТК, распространенной через официальный Telegram-канал организации, 20 июля беспилотник поразил танкер Nesla в момент проведения грузовых операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На палубе и во внутренних отсеках судна возникло возгорание, которое удалось ликвидировать за несколько часов совместными усилиями судовых погрузочных бригад и аварийных расчётов КТК на вспомогательных плавсредствах. С борта танкера эвакуировали 22 человека; капитан и старший помощник остались на судне. Пострадавших среди членов экипажа нет, плавучесть Nesla сохранена. Разлива нефти удалось избежать.

Отгрузка сырья в момент инцидента была остановлена.



Днем ранее, 19 июля, БПЛА нанесли удары по терминальной инфраструктуре КТК, в результате чего пострадали танкеры Asia и Nissos Ios. На одном из них зафиксировано возгорание. Погрузочные операции также приостанавливались, однако, по данным консорциума, вечером того же дня были возобновлены.

КТК представляет собой международное объединение крупнейших игроков нефтяной отрасли России, США, Казахстана и ряда западноевропейских государств. Через терминал консорциума осуществляется транспортировка углеводородного сырья с трёх крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. По итогам 2025 года объем перевалки достиг порядка 70,5 млн тонн нефти, причем свыше трех четвертей этого показателя обеспечивают иностранные грузоотправители — в их числе Тенгизшевройл (структура Chevron), ExxonMobil, КазМунайГаз, Eni и Shell.

Станислав Маслаков