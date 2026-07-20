Подозреваемый в подготовке подрыва военного на Ставрополье сам предлагал способы теракта

Задержанный в Ставропольском крае подозреваемый в подготовке теракта против участника спецоперации сам предлагал украинским спецслужбам способы совершения подрыва. Это следует из видео, опубликованного центром общественных связей ФСБ.

В переписке с куратором задержанный рассказывал о проведенном обследовании местности и предлагал подорвать машину, замаскировав бомбу под кусок дерна. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Константин Соловьев