Глава подмосковного Подольска сообщил о падении обломков БПЛА на предприятие
В подмосковном Подольске силы ПВО отразили атаку беспилотников, обломки дронов упали по нескольким адресам. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, «зафиксированы повреждения» по нескольким адресам. Экстренные службы уже работают на местах.
«Зафиксировано падение обломков на территории предприятий и в жилых зонах», — сообщил чиновник. Подробности о повреждениях на предприятиях округа господин Артамонов не привел. При этом он уточнил, что была повреждена котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Данные о погибших и пострадавших не поступали.
В Wildberries ранее опровергли пожар на складе в Коледино под Подольском. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали из-за атаки БПЛА, но объект продолжает работу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что также ущерб был причинен в Домодедово и Одинцово.
Повреждения гражданской инфраструктуры и жилых объектов в результате атак беспилотников фиксируются в различных регионах России, включая Московскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области. Такие атаки могут приводить к пожарам, отключению электроэнергии, повреждениям зданий и транспортных средств, а также становятся причиной ранений мирных жителей. К примеру, в Сергиевом Посаде атака беспилотников привела к возгоранию электроподстанции и отключению света в нескольких микрорайонах, а в Новороссийске повреждения получили многоквартирные дома, были пострадавшие, включая детей.
В ряде случаев вводится локальный режим чрезвычайной ситуации, как это было в Шахтах Ростовской области после падения обломков БПЛА. Местные власти зачастую организуют работу комиссий по оценке ущерба и восстановительные работы, а также пункты временного размещения для пострадавших жителей. В результате атак БПЛА могут выводиться из эксплуатации объекты критической инфраструктуры, такие как нефтеперекачивающие станции, что требует длительного восстановления и может влиять на транспортировку ресурсов.
В мае 2026 года в Москве и Московской области был введен запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА, за нарушение которого предусмотрены штрафы. Это указывает на попытку властей контролировать распространение информации о таких инцидентах. Власти призывают граждан не публиковать фото и видео, на которых отчетливо видны места падения БПЛА или позиции систем ПВО, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы.