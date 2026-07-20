Складской комплекс «Южные врата» в Домодедово загорелся после атаки БПЛА

В подмосковном Домодедово в результате атаки беспилотников произошел пожар на территории складского комплекса «Южные врата». Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Произошло возгорание на территории индустриального парка "Южные врата". Пожар локализован, продолжается его тушение», — сообщила она.

Также БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова. Поврежден фасад. При пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, уточнила чиновница. Она подтвердила изначальные данные Домодедовской больницы о поступлении шестерых пострадавших при атаке дронов.

«Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице ... Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — уточнила госпожа Хрусчталева.