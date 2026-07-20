Силы ПВО сбили с вечера 400 летевших на Москву беспилотников

С 20:30 мск до 5:00 мск в направлении московского региона летело более 400 украинских беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них сбили на дальних «подступах», написал глава города в Telegram. 85 были сбиты уже на подлете к Москве.

Ранее Росавиация сообщала о вводе ограничений для трех столичных аэропортов. В 4:40 мск все ограничения для Домодедово сняли, а Внуково и Жуковский до сих пор принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами».